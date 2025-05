Banda Marcial de Almeirim celebrou 94 anos com desfile pelas ruas da cidade

A Banda Marcial de Almeirim (BMA) assinalou, no passado dia 21 de maio, o seu 94.º aniversário ao serviço da música e da comunidade almeirinense. As celebrações estenderam-se até sábado, dia 24, com um animado desfile pelas principais artérias da cidade.

O desfile, conduzido pelo maestro Luís Correia, teve início e fim no Largo dos Charcos, junto à sede da coletividade. A Banda percorreu diversas ruas da cidade, entre elas a Rua de Coruche, Rua 5 de Outubro, Rua das Faias, Rua Bernardo Gonçalves, Rua do Pinhal e Rua Alfredo Godinho, culminando com uma visita ao Mercado Municipal de Almeirim, na Rua Dr. Óscar da Costa Neves. Por onde passou, a Banda foi calorosamente aplaudida pelos populares, demonstrando que a coletividade, quase centenária, continua viva e acarinhada pela comunidade.

Este foi o primeiro aniversário celebrado sob a nova direção da Banda Marcial, que conta agora com um elenco de músicos renovado, fruto do trabalho desenvolvido pela sua Escola de Música, a única do concelho, que, de forma gratuita, forma novos talentos, alargando horizontes culturais e educativos à cidade e às gerações futuras.

As comemorações encerraram com um almoço-convívio que reuniu músicos, familiares e amigos da coletividade. O momento contou com a presença da vereadora Ana Casebre e de Joaquim Miguel Pereira, membro dos órgãos sociais da BMA e da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim.

A Banda Marcial de Almeirim prepara-se agora para novos desafios, com o olhar já posto no grande marco do seu centenário, em 2031.

C/João Rosa Luz