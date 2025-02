“25.4 – A Festa” uma evento dedicado aos miúdos e graúdos no IVV

A Associação Movimento Palco apresenta o “25.4 – A Festa”, uma festa que chega para agitar miúdos e graúdos e celebrar a efeméride na noite de 25 de abril, a partir das 23h00, no Multiusos de Almeirim | IVV – Imóvel de Valências Variadas.

Os bilhetes já estão disponíveis e podem ser adquiridos junto dos embaixadores do evento, pelo endereço de e-mail bilheteira@movimento-palco.pt ou através das redes sociais da Associação.

João Gasopo Nunes, presidente da Associação organizadora, promete uma experiência única, na recém inaugurada sala de Almeirim, num evento que conta com 3 espetáculos de DJs.

A festa contará com a presença de três DJs que prometem incendiar a pista de dança, ⁠ ⁠Gamiix, mais do que apenas um DJ e MC é um mestre do entretenimento que envolve e cativa o público do inicio ao fim com sets de diferentes estilos musicais que abrange desde o Hip-Hop ao Funk até aos Clássicos intemporais e a energia contagiante da Eletrônica; ⁠ ⁠AfricanGroove, o DJ residente da Discoteca Club do Lago promete tornar a noite inesquecível; ⁠Kiss Kiss Bang Bang, uma dupla musical fora do normal. Quem já foi a uma atuação deles sabe perfeitamente como acaba: No final está tudo completamente exausto de dançar e cantar!

A “25.4 – A Festa” promete ser um evento imperdível com muita música e diversão. Com um ambiente vibrante e uma seleção musical de excelência, esta noite será certamente memorável.