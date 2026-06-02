Prisão domiciliária por violência após roubo em estabelecimento comercial

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O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Salvaterra de Magos, no dia 31 de maio, deteve um homem de 31 anos, por violência após subtração em estabelecimento comercial, no concelho de Salvaterra de Magos.

Na sequência da denúncia que um indivíduo tinha efetuado um furto num estabelecimento comercial e que se encontrava em fuga, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, onde apuraram que o suspeito aproveitou a distração dos proprietários do estabelecimento para furtar o dinheiro existente da caixa registadora, tendo este, ao iniciar a fuga, empurrado violentamente uma das vítimas, projetando-a ao solo e provocando-lhe ferimentos que motivaram a necessidade de assistência hospitalar.

No decurso das diligências policiais, os militares localizaram o suspeito nas proximidades do local onde o crime foi perpetrado, estando o mesmo na posse dos 600 euros que tinha subtraído.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém, no dia 01 de junho, onde foi decretada a medida de coação de prisão domiciliária.