Kartódromo de Almeirim reabre e está entre os melhores da Europa

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Depois de três anos e meio de obras, o Kartódromo Quinta da Conceição, em Almeirim, está inaugurado. A abertura teve lugar numa festa, apenas para convidados, no dia 10 de abril e depois, no sábado, o espaço já esteve aberto ao público em geral.

O Kartódromo de Almeirim foi projetado para oferecer uma experiência única, seja para amantes do karting ou para quem procura diversão em família, com amigos ou colegas de trabalho.

Para Tiago Evaristo, um dos proprietários, foram “três anos e meio de trabalho e muita dedicação, muitas horas, muitas noites mal dormidas, mas o resultado está à vista”. Tiago Evaristo detalha ainda que “o kartódromo é um misto de negócio e paixão. Isto é uma coisa que, falando pessoalmente, eu gosto. Já era cá cliente no passado e também foi importante para nós sermos clientes anteriormente, para perceber o que é que poderíamos melhorar e perceber o conceito que queríamos cá. Mas houve momentos, eu não diria difíceis, mas desafiantes.”

João Carlos Coelho, outro dos sócios, destaca que “é o início de um novo ciclo da abertura deste espaço, com muitas horas aqui perdidas ou ganhas, mas sim, é um virar de página, esperemos que consigamos marcar alguma coisa em Almeirim e mesmo na zona do Tejo”.

Com uma escola de karting dedicada a miúdos e graúdos, os proprietários pretendem formar pilotos e proporcionar momentos inesquecíveis na pista. Mas não é só adrenalina! Há 25 boxes privadas para quem quer uma experiência exclusiva. Um campo de futebol relvado para diversão fora da pista. Um bar acolhedor, ideal para refeições ligeiras ou para recarregar energias, áreas para eventos e reuniões, onde famílias, empresas e grupos podem confraternizar à mesa ou criar memórias inesquecíveis. No Kartódromo de Almeirim, a emoção da pista junta-se ao prazer de conviver. Estamos a criar muito mais do que um kartódromo, um espaço para desafiar, relaxar e partilhar bons momentos.

Com 920 metros de pura adrenalina, a pista de Almeirim é homologada pela Federação de Automobilismo e Karting (FPAK) com Grau II e foi desenhada para desafiar até os mais experientes. Aqui, mais do que ser rápido, é preciso inteligência na condução. Ganchos apertados, poucos pontos de ultrapassagem e curvas técnicas fazem desta pista um verdadeiro teste às suas habilidades. Não basta acelerar, saber travar no momento certo, escolher a trajetória ideal e lidar com o atrevimento dos adversários é o que separa os pilotos dos verdadeiros campeões. Prepare-se para uma experiência dinâmica, emocionante e inesquecível.

No Kartódromo de Almeirim pode encontrar a primeira frota rental Tony Kart da Península Ibérica, garantindo uma experiência única e de alta qualidade. A frota inclui 26 karts de 270cc e 8 karts de 160cc, todos meticulosamente mantidos para garantir a máxima performance e segurança. Seja para aluguer individual ou para organizar competições emocionantes com amigos, colegas ou familiares, os karts Tony Kart Viper oferecem uma experiência de condução profissional e emocionante. “Venha descobrir a emoção de pilotar no Kartódromo de Almeirim e sinta a diferença que a qualidade Tony Kart proporciona!”, alertam os proprietários.