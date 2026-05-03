Fazendas de Almeirim dá arranque à caminhada da Liga Portuguesa Contra o Cancro

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Este domingo, dia 3 maio, realizou-se a primeira Caminhada da Liga Portuguesa Contra o Cancro nas sedes de Freguesia, tendo sido as Fazendas de Almeirim a freguesia contemplada para iniciar este projeto. Na iniciativa participaram 100 pessoas.



“Obrigada a todos os participantes, à equipa da ADCR Paço dos Negros Trail Running Team pela companhia, à equipa de Strong Nation e aos Aceleras da Charneca”, destaca a junta de freguesia.