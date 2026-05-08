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Cultura

Cine Teatro de Almeirim recebe espetáculo de flamenco “Cicatriz(es)”

Por: Daniel Cepa 08 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O Cine Teatro de Almeirim recebe, hoje, às 21h30, o espetáculo de flamenco “Cicatriz(es)”, uma proposta artística marcada pela intensidade, emoção e simbolismo da dança e da música flamenca.

Descrito como “um espetáculo de flamenco cheio de alma e sentimento”, o espetáculo reúne em palco intérpretes bailarinos, que conduzem o público por uma viagem estética e sensorial, valorizando a expressividade corporal, o ritmo e a musicalidade características do flamenco.

A iniciativa integra a programação cultural do Município de Almeirim, reforçando a aposta na diversidade artística e na oferta cultural do Cine Teatro. Os bilhetes têm o custo de 5 euros e podem ser adquiridos na Tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim, uma hora antes do espetáculo, ou através dos contactos habituais da bilheteira.

Foto de arquivo

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