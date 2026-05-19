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Desporto

AVQA Natação Pura conquista duas medalhas no Torneio Distrital Nadador Completo

Por: Inês Ribeiro 19 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A secção de natação da Associação 20 Kms de Almeirim participou, no passado dia 3 de maio, no Torneio Distrital Nadador Completo, realizado no Complexo Aquático de Santarém, e alcançou dois lugares no pódio.

A equipa da AVQA Natação Pura esteve representada por oito atletas: Alexandre Zahari, Artur Silva, Beatriz Duque, Eduardo Duque, Leonardo Cebrian, Manuel Moniz, Santiago Fernandes e Tomás Madeira. A comitiva foi acompanhada pela treinadora Mariana Silva.

Entre os principais destaques da participação almeirinense estiveram Manuel Moniz, que conquistou a medalha de prata no escalão masculino juvenil B, e Santiago Fernandes, que alcançou o terceiro lugar no escalão masculinos infantil A.

A participação da equipa ficou ainda marcada pelo empenho e desempenho coletivo dos atletas, numa competição que reuniu jovens nadadores do distrito e que testa a versatilidade dos participantes em diferentes estilos e provas da modalidade.

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20 kms de almeirimAVQAmedalhasnatação

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