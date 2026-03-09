Ténis de Almeirim volta a vencer no Campeonato Regional de Equipas em seniores masculinos

Imprimir

A equipa sénior masculina da Secção de Ténis da Associação 20 Kms de Almeirim somou mais uma vitória no Campeonato Regional de Equipas da Associação de Ténis de Leiria, ao vencer a Academia de Ténis de Avelar por 4-1, na segunda jornada da competição.

Nos encontros de singulares, André Martins esteve em destaque ao derrotar João Rodrigues de forma clara, pelos parciais de 6/2 e 6/0. Também Rui Tavares confirmou a superioridade da formação de Almeirim ao vencer Francisco Rodrigues dos Santos por 6/3 e 6/1. No terceiro singular, Francisco Garrido não conseguiu evitar a derrota frente a Gabriel Silva, que venceu por 7/6 e 6/2, garantindo o único ponto da equipa adversária.

Nos encontros de pares, a equipa de Almeirim voltou a impor-se. André Martins e Luís Martins venceram Francisco Rodrigues dos Santos e Gabriel Silva por duplo 6/1. Já a dupla formada por Pedro Nuno e Rui Tavares derrotou Francisco Cardoso e Carlos Albuquerque por 6/1 e 6/0.

Com este triunfo, a equipa de Almeirim mantém o primeiro lugar do grupo, somando seis pontos após duas jornadas disputadas. A formação lidera assim a classificação quando falta apenas uma jornada para o final da fase de grupos.

Na última ronda, a equipa de Almeirim defronta o Clube Escola Ténis de Leiria, num encontro que poderá confirmar a liderança no grupo e o acesso à fase seguinte da competição.