Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • Ténis de Almeirim volta a vencer no Campeonato Regional de Equipas em seniores masculinos
Desporto

Ténis de Almeirim volta a vencer no Campeonato Regional de Equipas em seniores masculinos

Por: Inês Ribeiro 09 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A equipa sénior masculina da Secção de Ténis da Associação 20 Kms de Almeirim somou mais uma vitória no Campeonato Regional de Equipas da Associação de Ténis de Leiria, ao vencer a Academia de Ténis de Avelar por 4-1, na segunda jornada da competição.

Nos encontros de singulares, André Martins esteve em destaque ao derrotar João Rodrigues de forma clara, pelos parciais de 6/2 e 6/0. Também Rui Tavares confirmou a superioridade da formação de Almeirim ao vencer Francisco Rodrigues dos Santos por 6/3 e 6/1. No terceiro singular, Francisco Garrido não conseguiu evitar a derrota frente a Gabriel Silva, que venceu por 7/6 e 6/2, garantindo o único ponto da equipa adversária.

Nos encontros de pares, a equipa de Almeirim voltou a impor-se. André Martins e Luís Martins venceram Francisco Rodrigues dos Santos e Gabriel Silva por duplo 6/1. Já a dupla formada por Pedro Nuno e Rui Tavares derrotou Francisco Cardoso e Carlos Albuquerque por 6/1 e 6/0.

Com este triunfo, a equipa de Almeirim mantém o primeiro lugar do grupo, somando seis pontos após duas jornadas disputadas. A formação lidera assim a classificação quando falta apenas uma jornada para o final da fase de grupos.

Na última ronda, a equipa de Almeirim defronta o Clube Escola Ténis de Leiria, num encontro que poderá confirmar a liderança no grupo e o acesso à fase seguinte da competição.

Etiquetas Relacionadas:
20 kms de almeirimcampeonatotenistenis almeirim

Notícias relacionadas

Desporto

Tenista de Almeirim ingressa em equipa universitária norte-americana

BY-Daniel Cepa 27 de Fevereiro, 2026
Desporto

Secção de Dança dos 20 Kms de Almeirim sagra-se campeã nacional

BY-Inês Ribeiro 24 de Fevereiro, 2026
Desporto

Veteranos de Almeirim entram a vencer no Campeonato Regional de Equipas

BY-Inês Ribeiro 23 de Fevereiro, 2026
Desporto

Tenista de Almeirim nos quartos de final do nível A de Setúbal

BY-Daniel Cepa 17 de Fevereiro, 2026
Desporto

Artur Freire é vice-campeão Sub16 no Torneio do Sado

BY-Inês Ribeiro 4 de Fevereiro, 2026
Desporto

Ténis Almeirim sagra-se vice campeão regional de juniores femininas

BY-Daniel Cepa 26 de Janeiro, 2026