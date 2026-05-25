Atletas dos 20kms de Almeirim conquistam título nacional e vice-campeonato no Downhill

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Fátima Vida sagrou-se Campeã Nacional de Downhill no escalão Masters Feminino, enquanto Leonel Bento conquistou o vice-campeonato nacional em Master 55, na prova realizada em Tarouca.

A competição decorreu na Serra de Santa Helena, num percurso com cerca de dois quilómetros de extensão e 380 metros de desnível negativo, exigindo elevada precisão técnica aos atletas ao longo de toda a descida.

Leonel Bento

O calendário de downhill continua com a última prova da Taça de Portugal, marcada para 28 de junho, em Almofala, no concelho de Castro Daire.

Além do destaque no Campeonato Nacional de Downhill, o Ciclismo 20 Kms de Almeirim esteve também em evidência na Taça de Portugal de XCM, disputada em Ansião, com vários atletas a alcançarem classificações relevantes.

No escalão Masters 35, André Paquete terminou na 14.ª posição e Miguel Pires foi 20.º classificado. Já em Masters 40, João André Aranha alcançou o 14.º lugar, enquanto Vítor Graça se destacou com um 5.º lugar. Coletivamente, a equipa terminou na 17.ª posição.

Vítor Graça

Ansião recebeu a quarta etapa da Taça de Portugal de XCM 2026, integrada na 19.ª Maratona BTT/XCM de Ansião. A competição nacional prossegue a 5 de julho, com a quinta prova pontuável em Montalegre. Antes disso, o Campeonato Nacional de XCM está agendado para 14 de junho, em Seia.