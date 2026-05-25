Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • Patrícia Salgueiro distinguida como Atleta do Ano pelo Politécnico de Santarém
Desporto

Patrícia Salgueiro distinguida como Atleta do Ano pelo Politécnico de Santarém

Por: Daniel Cepa 25 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A atleta Patrícia Salgueiro, da secção de Taekwondo da Associação 20 Kms de Almeirim, foi distinguida como Atleta do Ano – Feminino na Gala do Desporto 2026 do Instituto Politécnico de Santarém.

A distinção reconhece o percurso de excelência da atleta ao longo da época, marcada pela conquista do primeiro lugar no Campeonato Nacional Universitário, resultado que lhe garantiu também o acesso ao Campeonato Europeu Universitário, a realizar-se na Albânia, em setembro de 2026.

“Parabéns, Patrícia! Uma distinção bem merecida, fruto de dedicação, esforço e determinação. Desejamos o maior sucesso na próxima representação a nível europeu”, assinala a secção de Taekwondo.

A cerimónia de Mérito Desportivo reuniu atletas universitários das várias escolas da instituição, incluindo a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, a Escola Superior de Saúde, a Escola Superior Agrária, a Escola Superior de Educação e a Escola Superior de Gestão.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimdesportoensino superiorPolitécnico de Santarémtaekwondo

Notícias relacionadas

Sociedade

Alunos de Almeirim participam nas finais nacionais das Olimpíadas de Inteligência Artificial

BY-Daniel Cepa 25 de Maio, 2026
Desporto

Atletas dos 20kms de Almeirim conquistam título nacional e vice-campeonato no Downhill

BY-Daniel Cepa 25 de Maio, 2026
Desporto

Atletismo Almeirim conquista dois títulos distritais e garante 6 mínimos nacionais Sub-16

BY-Daniel Cepa 25 de Maio, 2026
Política

Helena Fidalgo é (re)candidata

BY-Redação 24 de Maio, 2026
Desporto

O Bruno não pára: Mais três medalhas e mais um mundial à vista

BY-Redação 24 de Maio, 2026
Desporto

Nuno Proa leva Al-Qadisiyah da Arábia Saudita ao segundo lugar

BY-Redação 24 de Maio, 2026