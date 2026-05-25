Patrícia Salgueiro distinguida como Atleta do Ano pelo Politécnico de Santarém

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A atleta Patrícia Salgueiro, da secção de Taekwondo da Associação 20 Kms de Almeirim, foi distinguida como Atleta do Ano – Feminino na Gala do Desporto 2026 do Instituto Politécnico de Santarém.

A distinção reconhece o percurso de excelência da atleta ao longo da época, marcada pela conquista do primeiro lugar no Campeonato Nacional Universitário, resultado que lhe garantiu também o acesso ao Campeonato Europeu Universitário, a realizar-se na Albânia, em setembro de 2026.

“Parabéns, Patrícia! Uma distinção bem merecida, fruto de dedicação, esforço e determinação. Desejamos o maior sucesso na próxima representação a nível europeu”, assinala a secção de Taekwondo.

A cerimónia de Mérito Desportivo reuniu atletas universitários das várias escolas da instituição, incluindo a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, a Escola Superior de Saúde, a Escola Superior Agrária, a Escola Superior de Educação e a Escola Superior de Gestão.