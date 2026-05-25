Atletismo Almeirim conquista dois títulos distritais e garante 6 mínimos nacionais Sub-16

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O Atletismo Almeirim venceu coletivamente nos escalões masculino e feminino no Campeonato Distrital Sub-16, realizado nos dias 23 e 24 de maio, assegurando ainda seis marcas de qualificação para o Campeonato Nacional.

Maio continua a ser um mês de conquistas para o clube almeirinense, que voltou a destacar-se ao alcançar o primeiro lugar coletivo nas duas competições. No setor masculino, a equipa somou 101 pontos, superando o CPA-S (72 pontos) e o CNRM (70 pontos).

Também na vertente feminina, o domínio foi evidente, com o Atletismo Almeirim a conquistar o primeiro lugar com 83 pontos, à frente da Academia Susana Estriga (67) e da Casa do Benfica de Abrantes (64).

Para além dos títulos coletivos, a prestação ficou marcada pela obtenção de seis mínimos de qualificação para o Nacional Sub-16. André Xavier destacou-se ao garantir apuramento no salto em altura, triplo salto e 300 metros barreiras. Afonso Silva assegurou a qualificação nos 80 metros planos, enquanto Francisco Almeida (salto com vara) e Duarte Domingos (1500 metros) também conquistaram o apuramento.

A nível individual, o clube somou vários pódios:

Primeiros lugares: Mafalda Pessoa (triplo salto – 10,07m), Francisco Almeida (salto com vara – 2,60m), Njinga Pedro (salto com vara – 2,00m), André Xavier (triplo salto – 12,10m e salto em altura – 1,63m) e a estafeta masculina 4×80 metros (Afonso Silva, Simão Antunes, Filipe Fróis e José Fróis – 42.07s).

Segundos lugares: André Xavier (300m barreiras – 45.01s), Rita Eloio (300m barreiras – 58.17s), Mafalda Pessoa (salto com vara – 1,80m), Christiane Santos (lançamento do disco – 22,50m), Abijot Singh (lançamento do dardo – 25,03m) e Afonso Silva (300m planos – 41.58s).

Terceiros lugares: Mafalda Pessoa (80m – 11.01s), Afonso Silva (80m – 9.84s), Duarte Domingos (1500m – 4:32.98m), Abijot Singh (salto com vara – 2,00m e 4000m marcha – 31:14.99m), Lukenia Cristóvão (salto em altura – 1,39m), Leonor Cardoso (lançamento do dardo – 16,39m), Francisco Almeida (lançamento do disco – 27,45m), a estafeta feminina 4×80 metros (Maria Leonor Rodrigues, Maria Conde Felício, Lukenia Cristóvão e Njinga Pedro – 45.36s), Hargun Kaur (4000m marcha – 36:37.94m), Christiane Santos (lançamento do martelo – 26,28m), Afonso Silva (salto em altura – 1,50m) e Rajveer Barot (lançamento do peso – 7,75m e lançamento do dardo – 23,93m).

O Campeonato Nacional Sub-16 realiza-se nos dias 6 e 7 de junho, no Seixal.