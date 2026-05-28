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Cultura

António Zambujo atua a solo a 2 de junho em Almeirim

Por: Daniel Cepa 28 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O Cine Teatro de Almeirim recebe, no próximo dia 2 de junho, às 21h00, um concerto de António Zambujo, integrado no Ciclo CAIXA SOLO.

O espetáculo apresenta o artista em formato a solo, numa atuação mais intimista, centrada na voz, interpretação e relação direta com o público. O Ciclo CAIXA SOLO é uma iniciativa promovida pela Caixa, com curadoria de João Gil, e procura valorizar a música portuguesa na sua forma mais essencial.

António Zambujo traz temas mais recentes do seu novo ciclo criativo, marcado pelo lançamento, em 2026, do álbum “Oração ao Tempo”, o seu décimo primeiro trabalho de estúdio. Mas leva também ao palco canções bem conhecidas como “Pica do 7”, “Flagrante”, “Lambreta” ou “Zorro”, ícones de uma carreira com mais de duas décadas.

Os bilhetes estão disponíveis na bilheteira do Cine Teatro e na plataforma Ticketline, com o custo de 10 euros. O espetáculo tem a duração prevista de 1h30 e classificação etária para maiores de 6 anos.

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