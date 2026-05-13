Município de Almeirim volta a associar-se ao projeto Just a Change para reconstrução de habitações

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O Município de Almeirim volta a associar-se ao projeto Just a Change e desafia jovens e voluntários do concelho a integrarem o programa “Camp In”, uma iniciativa nacional de reconstrução de habitações de famílias em situação de vulnerabilidade, que decorre em várias regiões do país durante os meses de verão.

A ação, que já tinha contado com a participação do concelho no ano passado, regressa este ano com o objetivo de continuar a apoiar famílias carenciadas, promovendo simultaneamente o espírito de entreajuda, cidadania ativa e envolvimento comunitário.

O “Camp In” decorre em várias regiões do país e resulta de uma parceria entre a associação Just a Change, autarquias, fundações e empresas. Durante 15 dias, equipas de voluntários deslocam-se para diferentes localidades onde participam em trabalhos de reabilitação habitacional.

Segundo a informação divulgada pela Just a Chage, os participantes trabalham em equipa entre as 09h00 e as 18h00, de segunda-feira a sábado e são acompanhados por um coordenador e por um técnico profissional responsável pela orientação das obras.

A organização destaca que o programa combina “trabalho de obra, mobilização e convívio com a comunidade local”, num ambiente marcado pelo espírito solidário e descontraído, característico da associação.

As inscrições para o “Camp In” abrem no próximo dia 18 de maio e devem ser realizadas através do site oficial da iniciativa. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

A participação tem um custo de 50 euros, valor que inclui alojamento, alimentação, deslocações dentro da localidade, seguro, ferramentas, equipamento de proteção e t-shirt. Os voluntários deverão, no entanto, levar botas de biqueira de aço, roupa adequada para trabalhos de obra e “espírito de serviço”, como sublinha a organização.

O projeto Just a Change tem vindo a desenvolver trabalho em vários pontos do país e a promover a recuperação de habitações degradadas, de forma a combater situações de pobreza habitacional, através do voluntariado jovem.