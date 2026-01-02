Preço das casas em Almeirim sobe 22,3% num ano

Imprimir

Os preços das casas continuam a subir de forma expressiva no distrito de Santarém, que se destaca a nível nacional como uma das regiões com maior valorização imobiliária. De acordo com o índice de preços do idealista, o distrito registou uma subida anual de 18,8% em dezembro de 2025, sendo o quinto distrito do país com maior aumento no último ano.

Também a capital de distrito acompanha esta tendência. Santarém apresentou uma valorização anual de 27,1%, a mais elevada entre todas as capitais de distrito analisadas, passando a figurar entre as cidades com maiores crescimentos no preço da habitação em Portugal.

Em Almeirim, os dados mais recentes disponíveis, referentes a novembro de 2025, mostram uma valorização ainda mais acentuada. O preço médio do metro quadrado fixou-se nos 1.490 euros, representando um aumento de 22,3% face a novembro de 2024. Em termos mais recentes, o valor desceu 1,9% em relação a outubro de 2025 e subiu 0,9% face a agosto, confirmando uma trajetória de crescimento consistente ao longo do ano.

A nível nacional, os preços das casas subiram 6,8% até dezembro de 2025, comparando com o mesmo mês do ano anterior, atingindo um novo máximo histórico pelo segundo mês consecutivo. Comprar casa em Portugal custava, no final do ano, uma mediana de 3.019 euros por metro quadrado, com uma subida trimestral de 2,6%.

No ranking das capitais de distrito com preços inferiores a 2.000 euros por metro quadrado, Santarém surge com 1.703 euros/m², mantendo-se abaixo da média nacional, mas com uma das taxas de crescimento mais elevadas do país, sinalizando uma forte pressão sobre o mercado imobiliário local.

Por distritos, Santarém apresenta um preço médio de 1.519 euros/m², posicionando-se a meio da tabela nacional, mas destacando-se claramente pelo ritmo de valorização. Apenas algumas ilhas dos Açores e Madeira registaram subidas superiores.

Os dados agora divulgados reforçam a ideia de que o distrito de Santarém, e em particular concelhos como Almeirim, deixaram de ser mercados periféricos, passando a integrar o mapa das zonas com maior crescimento imobiliário, num contexto de procura crescente e pressão sobre a oferta habitacional.

O índice de preços imobiliários do idealista tem por base os preços de oferta anunciados, sendo calculado a partir da mediana dos valores por metro quadrado, após exclusão de anúncios atípicos ou fora de mercado.