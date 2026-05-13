Habitação arde parcialmente em Cortiçóis

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Uma habitação ardeu parcialmente na tarde desta quarta‑feira, dia 13 de maio, na Rua António Pinto Coelho, no lugar de Cortiçóis, em Benfica do Ribatejo.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE junto de fonte dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, o incêndio deflagrou fora da habitação, tendo consumido estores e caixilharia de madeira das janelas, mas foi rapidamente controlado pelos operacionais. O alerta foi dado pelas 17h12 e não há feridos a registar.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por quatro viaturas.

A GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do incêndio.