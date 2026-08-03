Missões Familiares Católicas regressam a Almeirim

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As Missões Familiares Católicas estão de regresso a Almeirim e prometem voltar a dinamizar o concelho com uma semana dedicada à oração, ao serviço e à proximidade com a comunidade.

A iniciativa decorre entre os dias 4 e 10 de agosto e envolve famílias e jovens missionários que irão desenvolver diversas ações junto da população, nomeadamente visitas a lares, escolas e à Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, assim como visitas a doentes, pessoas isoladas e cidadãos em situação de maior vulnerabilidade.

Ao longo da semana estão previstas várias atividades de convívio, momentos de oração, animação e teatro, procurando promover a partilha e fortalecer os laços comunitários.

O principal objetivo das Missões Familiares Católicas passa por estar ao serviço da comunidade, levando esperança, alegria e testemunho de fé a todos aqueles com quem os missionários se cruzam.

Almeirim recebeu a iniciativa pela primeira vez no ano passado. A experiência reuniu dezenas de participantes e promoveu diversas ações em articulação com a Paróquia de Almeirim, incluindo visitas a famílias, doentes e idosos.

Este ano, a organização volta a desafiar a população a envolver-se diretamente no projeto. Um dos momentos previstos será a possibilidade de famílias de Almeirim receberem missionários para jantar nas suas casas, num encontro marcado pela partilha e pelo convívio.

Entre as atividades abertas à população destacam-se o Terço Vivo e Cantata a Nossa Senhora, no dia 4 de agosto, às 21h30, no Jardim da República, a celebração de missas, a animação das missas diárias na Igreja Matriz e a apresentação da peça de teatro “Da Máquina ao Coração”, às 21h30, no Cineteatro de Almeirim.

Desde 2022 que as Missões Familiares têm levado fé e esperança a várias comunidades.