PARA HOJE / 3.AGO

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A hospitalidade dos primeiros cristãos suscitava a admiração de todos. Aprendamos nós também a ser hospitaleiros, atentos às necessidades de quem sofre, de quem está desamparado. E a fazê-lo gratuitamente, tomando a iniciativa de ir ao encontro do outro. É que hoje não é assim: temos uma cultura individualista e onde tudo se paga. E não falta gente desamparada, sem casa nem trabalho…

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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