Ténis de Almeirim conquista título regional absoluto e soma três vice-campeonatos

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A Secção de Ténis da Associação 20 Km de Almeirim foi o clube com maior representação no Campeonato Regional Absoluto da Associação de Ténis de Leiria e confirmou esse estatuto com uma prestação de destaque, alcançando um título regional absoluto e três vice-campeonatos.

A formação almeirinense esteve presente em quatro das cinco finais disputadas no torneio, que decorreu entre 31 de julho e 3 de agosto, nos courts do Clube de Ténis de Alcobaça.

O maior triunfo surgiu na competição feminina de pares, onde Joana Caetano e Francisca Caetano conquistaram o título regional absoluto. Na final, a dupla dos 20 Km de Almeirim venceu Clara Pereira Gomes e Leonor Reis, do Clube de Ténis de Torres Novas, pelos parciais de 3/6, 6/0 e 12-10 no super tie-break decisivo.

Nos singulares femininos, as duas atletas almeirinenses terminaram a participação nos quartos de final. Francisca Caetano foi eliminada pela futura campeã regional, Lúcia Quitério, do Clube de Ténis das Caldas da Rainha, enquanto Joana Caetano caiu perante Leonor Rodrigues dos Santos, da Associação de Ténis de Avelar, num encontro decidido em dois tie-breaks.

Em masculinos, Martim Salvador, jogador da Associação 20 Km de Almeirim que treina no Ténis Clube de Tomar, alcançou a final e sagrou-se vice-campeão regional absoluto, cedendo apenas diante de João Inês, do Clube de Ténis de Torres Novas, por 6/4 e 6/0.

Também em pares masculinos houve lugar ao segundo lugar do pódio para Rui Tavares e Pedro Nuno, que atingiram a final antes de serem derrotados pela dupla formada por João Inês e Guilherme Silva.

O terceiro vice-campeonato para a comitiva almeirinense surgiu na variante de pares mistos. Pedro Nuno, em parceria com Thais Rodrigues Carvalho, do Club Escola de Ténis de Leiria, chegou à final, onde encontrou novamente forte oposição de Filipe Rebelo e Lúcia Quitério.

Ao longo da competição participaram ainda vários atletas da Associação 20 Km de Almeirim, entre os quais André Martins, José Rodrigues, Rui Tavares, João Miguel Aranha, Luís André, Eduardo Almeida, Pedro Nuno e Pedro Santos.

Com 11 atletas em competição, a Secção de Ténis da Associação 20 Km de Almeirim foi a maior comitiva presente no Campeonato Regional Absoluto e regressou de Alcobaça com um balanço muito positivo: um título regional absoluto e três vice-campeonatos.