CAP Ribatejo no Campeonato do Mundo de Pesca à Carpa

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O concelho de Almeirim volta a estar representado ao mais alto nível internacional. Jorge Fidalgo, atleta do CAP Ribatejo, de Fazendas de Almeirim, foi convocado para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Pesca à Carpa, que decorre de 2 a 5 de setembro, no lago Mavrovo, na Macedónia do Norte.

A competição vai reunir centenas de atletas de cerca de 30 países, colocando frente a frente alguns dos melhores praticantes da modalidade a nível mundial.

A presença de Jorge Fidalgo nesta competição internacional representa um importante reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo atleta e pelo CAP Ribatejo, associação que tem vindo a afirmar-se na pesca desportiva e a levar o nome de Fazendas de Almeirim e do concelho para além das fronteiras nacionais.

Durante os dias de competição, o atleta almeirinense terá pela frente uma prova de elevada exigência, num cenário internacional e perante adversários de diferentes países, numa modalidade que exige preparação, concentração, estratégia e conhecimento das condições do local de pesca.

A participação no Campeonato do Mundo constitui, assim, mais um momento de destaque para o desporto do concelho de Almeirim, que volta a ter um dos seus atletas entre os melhores do mundo.

Para o CAP Ribatejo, a presença de Jorge Fidalgo na seleção portuguesa representa também motivo de orgulho e o reconhecimento do percurso desenvolvido pelo clube e pelos seus atletas na pesca desportiva.

Entre 2 e 5 de setembro, todas as atenções estarão centradas no lago Mavrovo, na Macedónia do Norte, onde Jorge Fidalgo defenderá as cores de Portugal e levará consigo também o nome de Fazendas de Almeirim e do concelho de Almeirim.