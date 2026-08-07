Sexta-feira, agosto 7, 2026 18:15
    Cultura

    Folclore da Madeira e do Ribatejo encontram-se em Benfica do Ribatejo

    Por: Daniel Cepa 07 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    O Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo vai promover, no próximo dia 22 de agosto, um convívio de ranchos folclóricos integrado na semana de intercâmbio cultural com o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz, da Madeira.

    A iniciativa terá lugar na Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo e pretende reforçar os laços culturais entre as duas regiões, proporcionando um momento de partilha de tradições, usos e costumes.

    Além do grupo anfitrião e do agrupamento madeirense, participa também o Rancho Etnográfico dos Foros de Salvaterra, completando um programa dedicado à preservação e divulgação do folclore português.

    O espetáculo está marcado para as 21h30 e tem entrada livre. A organização anuncia ainda a possibilidade de degustar sopa da pedra e porco no espeto, associando a cultura popular à gastronomia tradicional ribatejana.

    Sob o lema “O que a cultura aproxima, o folclore une”, a organização convida a população e os visitantes a participarem numa noite que promete celebrar a autenticidade e a riqueza das tradições populares portuguesas.

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