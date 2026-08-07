Vouchers para manuais escolares gratuitos já começaram a ser disponibilizados

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Os vouchers do programa Manuais Escolares Gratuitos (MEGA) já começaram a ser disponibilizados, num processo faseado de acordo com o ano de escolaridade dos alunos, de forma a permitir o levantamento gratuito dos manuais para o próximo ano letivo.

Os alunos do 1.º ciclo (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos) podem aceder aos vouchers desde o dia 3 de agosto. A disponibilização prossegue a 10 de agosto para os estudantes do 2.º ciclo (5.º e 6.º anos) e do 3.º ciclo (7.º, 8.º e 9.º anos), estando os vouchers destinados ao ensino secundário (10.º, 11.º e 12.º anos) e às restantes ofertas formativas disponíveis a partir de 13 de agosto.

Para obter os vouchers, os encarregados de educação devem registar-se na plataforma MEGA, acessível através do portal Manuais Escolares Gratuitos ou da aplicação Edu Rede Escolar. O registo é efetuado com o número de contribuinte (NIF) e a senha de acesso ao Portal das Finanças.

Após a conclusão do registo, os vouchers ficam disponíveis na plataforma e são enviados por correio eletrónico. Cada voucher corresponde a um manual escolar específico e inclui um código único, que deverá ser apresentado numa papelaria/livraria aderente para o levantamento dos respetivos livros.

A informação foi divulgada pelo CLDS 5G Almeirim, que recorda ainda a importância de os encarregados de educação efetuarem atempadamente o registo na plataforma, de forma a garantir o acesso aos manuais escolares antes do início do novo ano letivo.