Wet Bed Gang confirmados para o Festival da Sopa da Pedra

Imprimir

Os Wet Bed Gang são a mais recente confirmação para o cartaz do Festival da Sopa da Pedra 2026 e sobem ao palco do Parque das Tílias, em Almeirim, no dia 29 de agosto, naquela que promete ser uma das noites mais concorridas do certame.

Com milhões de reproduções nas plataformas digitais e uma legião de fãs em todo o país, o grupo junta-se aos nomes já anunciados pela organização para a edição deste ano. Os Ús Sai de Gatas atuam na noite de abertura, a 26 de agosto, as Bombocas sobem ao palco a 27 de agosto e Fernando Daniel encerra o festival a 30 de agosto.

Formados na zona de Vialonga, os Wet Bed Gang são compostos por Gson, Kroa, Zara G e Zizzy Jr. e afirmaram-se como um dos maiores fenómenos da música urbana portuguesa da última década. Temas como Não Tens Visto, Devia Ir, Bairro ou Aleluia somam milhões de visualizações e fizeram do grupo uma das presenças mais requisitadas nos grandes festivais nacionais.

Reconhecidos pela fusão entre rap, trap, afrobeat e sonoridades urbanas, os Wet Bed Gang contam com vários discos de platina e mantêm uma forte influência junto do público mais jovem, sendo atualmente uma das bandas portuguesas com maior projeção nacional.

A confirmação representa uma aposta da organização em diversificar a oferta musical do Festival da Sopa da Pedra, que continua a combinar artistas de diferentes estilos e gerações.

O Festival da Sopa da Pedra regressa ao Parque das Tílias, junto à Arena d’Almeirim, entre os dias 26 e 30 de agosto, mantendo a aposta na gastronomia, na animação e nos espetáculos ao vivo, que anualmente atraem milhares de visitantes ao concelho.