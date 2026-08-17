Festa das Primícias leva bênção das colheitas a Almeirim

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A Paróquia de Almeirim vai realizar, no próximo dia 6 de setembro, a Festa das Primícias, uma iniciativa que junta a celebração religiosa à valorização dos produtos agrícolas e ao convívio da comunidade.

O programa tem início às 10h00, na Igreja Matriz de Almeirim, com uma eucaristia que incluirá a bênção das colheitas.

A iniciativa inclui ainda uma vertente de valorização dos produtos da terra, com a venda de bens agrícolas, e uma componente gastronómica, onde haverá sopa, bifanas e doces.

A Festa das Primícias pretende reunir a comunidade em torno da tradição de agradecer e celebrar as colheitas, num momento que alia a dimensão religiosa aos produtos da terra.

A Paróquia de Almeirim convida a população a participar na iniciativa e a juntar-se às celebrações no dia 6 de setembro.