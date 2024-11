Igreja de São João do Alporão reabre após obras de reabilitação

A Igreja de São João do Alporão está desde dia 22 de novembro, de portas abertas ao público, após as obras de conservação e beneficiação exterior. A cerimónia de inauguração das obras contou com a presença de João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém, de Luís Montenegro, primeiro-ministro, e Dalila Rodrigues, ministra da Cultura, entre outros autarcas e entidades.

Na inauguração das obras de requalificação deste monumento, João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém, referiu “estar muito orgulhoso pela conclusão desta intervenção. O esforço para garantir a preservação deste património, devolvendo-o à comunidade, vai valorizar ainda mais a nossa Cidade e atrair mais visitantes”.

João Teixeira Leite aproveitou a ocasião para apresentar os diversos investimentos que têm sido realizados pelo Município e por privados no Centro Histórico e destacou que “a nossa preocupação para a importância de preservar e valorizar o património, está bem vincada na estratégia definida para a revitalização do espaço público; temos vindo a requalificar áreas históricas que visam não só a valorização do espaço, mas também torná-lo atrativo e um ponto de encontro”.

Luís Montenegro começou por dizer que estava “muito satisfeito ao ver que os meios financeiros que disponibilizamos têm utilização efetiva”, referindo que “ao valorizarmos o espaço público, estamos a valorizar o nosso património, a preservar a identidade de uma região. Se o enquadramento identitário se perder, nós vamos ser mais pobres no futuro. Nós temos que preservar a cultura e a tradição; temos que despertar a curiosidade e estimular os nossos jovens a desenvolver e a aprofundar o seu conhecimento, porque ao fazermos isso, estamos a instigar a sociedade a ser mais inovadora, a fazer mais e melhor e isso traduz-se em maior desenvolvimento económico a médio e longo prazo”.

Esta empreitada de conservação e beneficiação exterior da Igreja, no valor de setecentos e setenta e sete mil, novecentos e vinte e quatro euros e treze cêntimos (777.924,13 €), comparticipada em 85% por fundos europeus (PORTUGAL 2020 – FEDER), permitiu colmatar diversas patologias verificadas na estrutura. A intervenção incidiu, na primeira fase, no tratamento dos paramentos exteriores e cobertura, com vista a minimizar os efeitos das agressões externas. As restantes intervenções foram realizadas no âmbito do restauro do património imóvel.

Classificada como Monumento Nacional desde 1910 e após um extenso processo de beneficiação, restauro e valorização, a Igreja de São João do Alporão volta a receber visitantes, marcando assim um novo capítulo para este magnífico monumento, evitando a sua deterioração contínua e garantindo a sua integridade para as gerações futuras.

Este monumento, um dos mais emblemáticos da Cidade de Santarém, vai estar aberto todos os dias ao público, ao abrigo do protocolo de colaboração para abertura dos monumentos, firmado entre o Município de Santarém, o ISLA – Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém, a Santa Casa da Misericórdia de Santarém e a Diocese de Santarém, oferecendo uma oportunidade para apreciar o rico e vasto património histórico que a Cidade tem.