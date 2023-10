Paroquia de Fazendas de Almeirim inaugura sinos da Igreja de Paço dos Negros

Os sinos da Igreja de Paço dos Negros vão ser inaugurados no próximo domingo, dia 15 de outubro, num dia que promete ficar marcado na memória doa população da localidade.

Segundo a Paróquia de Fazendas de Almeirim, a iniciativa inicia com uma missa pelas 11h00, seguindo-se pelas 11h50 a benção aos sinos. Após a inauguração, decorre a atuação do Rancho Folclórico de Paço dos Negros e pelas 12h30 está marcado o almoço, que segundo a organização terá umas tasquinha com caldo verde, porco no espeto, bifanas, bebidas, filhoses, café e doces. Após o almoço terá inicio o baile com Nando Simões, pelas 14h30.

O padre Bruno Filipe, pároco de Fazendas de Almeirim, destaca que este é um “dia de festa” para celebrar e angariar fundos para “melhoramentos na igreja”, tais como obras no exterior, melhoramento do som, entre outros.