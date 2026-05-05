Paço dos Negros celebra Nossa Senhora de Fátima a 16 de maio

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Paço dos Negros realiza a Festa em Honra de Nossa Senhora de Fátima, no sábado, dia 16 de maio, com celebração religiosa e animação cultural.

As celebrações têm lugar junto à Igreja de Paço dos Negros e têm início às 16h00, com a procissão, que parte da igreja antiga em direção à igreja. Pelas 17h00 realiza‑se a eucaristia, momento central da vertente religiosa da festa.

O programa prossegue às 18h00, com uma demonstração de karaté, seguindo‑se, às 18h30, a atuação da Escola Primária de Paço dos Negros. Às 19h00, sobe ao palco o Rancho Folclórico de Paço dos Negros. A animação musical continua pela noite dentro, com baile a cargo do Duo V&S, a partir das 20h30.

Ao longo de toda a festa haverá também espaço para a componente gastronómica, com bifanas, sopas, filhóses e doces, criando um ambiente propício ao convívio entre moradores e visitantes.