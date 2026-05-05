Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Cultura
  • Paço dos Negros celebra Nossa Senhora de Fátima a 16 de maio
Cultura

Paço dos Negros celebra Nossa Senhora de Fátima a 16 de maio

Por: Daniel Cepa 05 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Paço dos Negros realiza a Festa em Honra de Nossa Senhora de Fátima, no sábado, dia 16 de maio, com celebração religiosa e animação cultural.

As celebrações têm lugar junto à Igreja de Paço dos Negros e têm início às 16h00, com a procissão, que parte da igreja antiga em direção à igreja. Pelas 17h00 realiza‑se a eucaristia, momento central da vertente religiosa da festa.

O programa prossegue às 18h00, com uma demonstração de karaté, seguindo‑se, às 18h30, a atuação da Escola Primária de Paço dos Negros. Às 19h00, sobe ao palco o Rancho Folclórico de Paço dos Negros. A animação musical continua pela noite dentro, com baile a cargo do Duo V&S, a partir das 20h30.

Ao longo de toda a festa haverá também espaço para a componente gastronómica, com bifanas, sopas, filhóses e doces, criando um ambiente propício ao convívio entre moradores e visitantes.

Etiquetas Relacionadas:
culturafazendas de almeirimigrejanossa senhora de fátimapaço dos negrosprocissão

Notícias relacionadas

Cultura

Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo passa por Almeirim a 3 de junho

BY-Daniel Cepa 5 de Maio, 2026
Cultura

Quinta do Casal Branco acolhe convívio aberto à população na Quinta-Feira da Ascensão

BY-Daniel Cepa 5 de Maio, 2026
Desporto

Fazendense com os olhos postos no título

BY-Daniel Cepa 3 de Maio, 2026
Sociedade

Fazendas de Almeirim dá arranque à caminhada da Liga Portuguesa Contra o Cancro

BY-Redação 3 de Maio, 2026
Cultura

Festival Scout Sopas regressa a Fazendas de Almeirim

BY-Daniel Cepa 29 de Abril, 2026
Sociedade

Junta de Fazendas de Almeirim atacada

BY-Redação 28 de Abril, 2026