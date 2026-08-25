Câmara prevê investir até 95 mil euros em terrenos da Sumol Compal para concluir Circular Urbana

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A Câmara Municipal de Almeirim prevê investir até 95 mil euros na aquisição de terrenos à Sumol Compal necessários para a conclusão da Circular Urbana José de Sousa Gomes. A operação surge na sequência do acordo alcançado anteriormente entre o município e a empresa para a disponibilização dos terrenos necessários à construção dos últimos troços da via.

A aquisição de uma parcela com 19.328 metros quadrados foi aprovada na reunião de câmara de 17 de agosto, juntamente com a minuta do acordo a celebrar entre o município e a Sumol Compal. Está ainda prevista a possibilidade de adquirir mais 2.500 metros quadrados, caso essa área venha a ser necessária para a concretização do projeto.

Em declarações ao Jornal O Almeirinense, o atual presidente da Câmara, Joaquim Catalão, explicou que o valor final da aquisição dependerá da área que venha efetivamente a ser necessária, podendo atingir, no máximo, os 95 mil euros.

A eventual aquisição de uma área adicional está relacionada com a localização da futura rotunda prevista para o último troço da circular. Segundo o autarca, está ainda em avaliação se a rotunda ficará implantada dentro da área pertencente à Sumol Compal ou numa parcela de terreno do município.

Caso seja necessário utilizar terreno adicional da empresa, essa possibilidade já está contemplada no acordo. “No máximo serão os 95 mil euros”, esclarece Joaquim Catalão.

A conclusão da Circular Urbana José de Sousa Gomes prevê a construção dos dois últimos troços da via. Um deles fará a ligação entre a zona do Circuito de Manutenção e o cruzamento próximo das estufas, enquanto o segundo permitirá prolongar a circular até à Estrada Nacional 118, junto à zona dos Paus Tratados.

A intervenção vai permitir retirar parte do trânsito, nomeadamente pesado, do centro da cidade. A obra tem vindo a ser desenvolvida por fases ao longo de vários anos, tendo sido já concretizados três troços da Circular Urbana.

Apesar de o projeto estar elaborado, a empreitada ainda não tem uma data concreta para avançar. Joaquim Catalão adianta que o município pretende iniciar a obra “o mais rápido possível”, mas há ainda procedimentos a concluir, nomeadamente a realização da escritura de aquisição dos terrenos e outras questões administrativas relacionadas com o projeto.

“É tudo um caminho que ainda vai ter que ser feito”, afirma o presidente da câmara, admitindo que a concretização da obra deverá ainda demorar alguns meses, embora não seja possível, nesta fase, avançar com um prazo mais específico.

A aquisição dos terrenos constitui mais um passo no processo de conclusão da Circular Urbana José de Sousa Gomes, uma obra que se prolonga há quase duas décadas e que pretende criar uma alternativa à circulação pelo centro de Almeirim.