GNR e Câmara de Almeirim voltam ao acampamento do Chaparral para demolir barracas (c/fotos)

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Dezenas de operacionais da Guarda Nacional Republicana, em conjunto com funcionários da Câmara Municipal de Almeirim e técnicos da E-Redes, realizaram uma nova operação na manhã desta terça-feira, 11 de agosto, no acampamento do Chaparral, junto ao recinto da feira, na Zona Industrial de Almeirim.

Após a operação levada a cabo em maio, as autoridades voltaram ao local para proceder à demolição de duas barracas ilegais, ao corte de ligações elétricas ilegais, com o apoio da E-Redes, à apreensão de cerca de 800 metros de cabo elétrico e à recolha de vários cães para o Canil Municipal.

Mário Figueiredo, vereador com o pelouro da Ação Social da Câmara Municipal de Almeirim, refere que o município está a “tentar enquadrar socialmente os membros destas famílias de etnia cigana”, existindo já dois elementos desta comunidade a trabalhar ao serviço da autarquia.

O autarca sublinha que o objetivo passa por promover a integração social e profissional destas famílias, trabalhando em conjunto com os pais para que as gerações mais jovens cresçam com referências de cidadania ativa.

“Queremos, sem dúvida, enquadrar esta comunidade e trabalhar com os pais para que, num futuro próximo, os filhos tenham estas vivências como cidadãos de pleno direito. Isso passa por trabalhar, cumprir regras como todos nós e dar o seu contributo à sociedade”, afirmou.

Mário Figueiredo acrescentou ainda que este tipo de ações de fiscalização irá continuar a ser desenvolvido naquele local pelas entidades competentes.

Para além da intervenção realizada no acampamento do Chaparral, a GNR e o Município de Almeirim procederam recentemente ao despejo de dois casais de etnia cigana, sendo um dos elementos de nacionalidade espanhola, que se encontravam a pernoitar num edifício em ruínas junto ao supermercado Lidl. As ruínas acabaram por ser demolidas pelo proprietário após a saída dos ocupantes.

Segundo o autarca, os mesmos indivíduos ocuparam posteriormente uma habitação em Fazendas de Almeirim, de onde também foram retirados pelas autoridades.

Já no início desta semana, voltaram a ocupar uma habitação em construção junto à rotunda da Circular Urbana de Almeirim que dá acesso a Fazendas de Almeirim. Após terem abandonado o local, acabaram por pernoitar durante a noite numa zona da ciclovia da cidade.

Durante o dia de hoje, a GNR voltou a deslocar-se ao local e encaminhou os indivíduos para fora daquela zona, aconselhando-os a regressarem às suas localidades de origem.