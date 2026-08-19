ALPIAGRA 2026 estreia sábado os novos Pastéis de Melão de Alpiarça

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A 44.ª edição da ALPIAGRA – Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça começa este sábado, 22 de agosto, e prolonga-se até dia 30, com nove dias de programação dedicada à agricultura, gastronomia, cultura, música e tradições locais. A abertura fica marcada pela apresentação dos novos Pastéis de Melão de Alpiarça, uma edição limitada criada especialmente para a feira.

A cerimónia inaugural está marcada para as 19h00, no recinto da ALPIAGRA, com a presença da presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, e do vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Pedro Beato. Antes, às 18h30, realiza-se o tradicional Cortejo das Vindimas, com início no Largo do Cravo.

A apresentação dos Pastéis de Melão de Alpiarça acontece às 20h30, no Espaço Doçaria, numa iniciativa que pretende valorizar um dos produtos mais emblemáticos do concelho através da criação de um novo produto de doçaria em edição limitada.

O primeiro dia da feira inclui ainda, a partir das 19h30, uma mostra cultural e gastronómica de Ferreira do Zêzere, município convidado desta edição, integrada no Espaço Entre Culturas.

Na música, o destaque da noite de abertura vai para Bárbara Tinoco, que sobe ao Palco ALPIAGRA às 22h00. A programação prolonga-se depois pelo Espaço Jovem, com a festa Favela Chic, com os DJ Gonçalo Henriques e Mr Lopez, a partir da meia-noite.

Ao longo dos nove dias, a ALPIAGRA apresenta uma programação diversificada, com vários concertos e iniciativas culturais. Entre os nomes que passam pelo Palco ALPIAGRA estão os Táxi, no domingo, 23 de agosto, Fado e Tradição, na segunda-feira, Némanus, na terça-feira, Mickael Carreira, na quarta-feira, Mizzy Miles, na quinta-feira, Nininho Vaz Maia, na sexta-feira, e Kevinho, no sábado, 29 de agosto.

O programa inclui também uma componente internacional através do Espaço Entre Culturas, que ao longo da feira promove dias dedicados a diferentes países, entre eles Índia, Espanha, Colômbia, México, Angola, Roménia e Brasil, com momentos de dança, gastronomia, música e tradições.

A agricultura e os produtos locais continuam igualmente em destaque, com a entrega dos prémios do concurso “Melhor Melão e Melancia – Alpiarça 2026”, marcada para sexta-feira, 28 de agosto, e várias iniciativas ligadas à gastronomia e à produção do concelho.

A programação inclui ainda atividades ligadas à Reserva Natural do Cavalo Sorraia, com campanhas de adoção e batismos a cavalo, bem como demonstrações da Escola de Equitação.

Entre as restantes iniciativas estão passeios de vespas e de carros antigos, recolha de sangue, atividades intergeracionais, ações de sensibilização ambiental, cicloturismo e iniciativas de promoção da adoção responsável de animais.

O último dia, domingo, 30 de agosto, será dedicado sobretudo às tradições, com um desfile de grupos de folclore pelo recinto, seguido do Festival de Folclore, a partir das 17h30.

A ALPIAGRA conta ainda com pavilhões dedicados à agricultura, artesanato, automóvel e atividade empresarial, além de espaços de doçaria, bares e tasquinhas. O programa completo pode ser consultado no site oficial da feira.