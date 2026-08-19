Alpiarça Open estreia-se no calendário do ténis local com 16 participantes

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Alpiarça recebe, nos dias 22 e 23 de agosto, a primeira edição do Alpiarça Open, uma nova prova de ténis que reúne 16 participantes no Complexo Desportivo de Alpiarça.

Com as inscrições já encerradas, o torneio marca a estreia desta iniciativa no concelho e pretende dar maior visibilidade à modalidade, através de uma competição que reúne diversos praticantes de ténis da região. Os jogos têm início previsto para as 9h00, nos dois dias de prova, com entrada livre para o público.

De acordo com a organização, trata-se de uma iniciativa que pretende também chamar a atenção para a importância da reabilitação dos campos de ténis em Alpiarça. Apesar do atual estado de degradação das instalações, os campos continuam a registar bastante procura por parte de atletas da modalidade.

A realização do Alpiarça Open surge, assim, associada à vontade de dinamizar o ténis no concelho e de chamar a atenção para o estado atual dos campos, evidenciando a necessidade de melhores condições para a prática desta atividade desportiva.

A primeira edição decorre ao longo do fim de semana, com os 16 participantes a disputarem a competição no Complexo Desportivo de Alpiarça.