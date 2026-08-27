Quinta-feira, agosto 27, 2026 17:49
    Sociedade

    Trânsito condicionado na EN 368 entre Tapada e Alpiarça a partir de segunda-feira

    Por: Inês Ribeiro 27 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Estrada Nacional 368, conhecida como Estrada do Campo, entre a Tapada e Alpiarça, vai ser alvo de trabalhos de manutenção a partir da próxima segunda-feira, 31 de agosto, com início previsto para as 8h00. A intervenção deverá prolongar-se por cerca de 15 dias e poderá provocar condicionamentos à circulação rodoviária.

    Os trabalhos incluem a limpeza da via, nomeadamente das valetas e bermas, estando prevista a instalação de semáforos temporários para regular o trânsito durante a intervenção.

    O Município de Alpiarça recomenda aos condutores que circulem com atenção redobrada na zona dos trabalhos, respeitem a sinalização existente e moderem a velocidade.

    A intervenção poderá provocar alterações pontuais às condições de circulação ao longo do troço entre a Tapada e Alpiarça, durante o período previsto para a realização dos trabalhos.

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