Trânsito condicionado na EN 368 entre Tapada e Alpiarça a partir de segunda-feira

Imprimir

A Estrada Nacional 368, conhecida como Estrada do Campo, entre a Tapada e Alpiarça, vai ser alvo de trabalhos de manutenção a partir da próxima segunda-feira, 31 de agosto, com início previsto para as 8h00. A intervenção deverá prolongar-se por cerca de 15 dias e poderá provocar condicionamentos à circulação rodoviária.

Os trabalhos incluem a limpeza da via, nomeadamente das valetas e bermas, estando prevista a instalação de semáforos temporários para regular o trânsito durante a intervenção.

O Município de Alpiarça recomenda aos condutores que circulem com atenção redobrada na zona dos trabalhos, respeitem a sinalização existente e moderem a velocidade.

A intervenção poderá provocar alterações pontuais às condições de circulação ao longo do troço entre a Tapada e Alpiarça, durante o período previsto para a realização dos trabalhos.