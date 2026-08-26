ALPIAGRA cria espaço gratuito para pernoitar na Reserva Natural do Cavalo Sorraia

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Quem quiser prolongar as noites da ALPIAGRA vai poder contar, entre 27 e 30 de agosto, com o ALPIAGRA Night Camp, um espaço gratuito de pernoita instalado na Reserva Natural do Cavalo Sorraia, em Alpiarça.

A iniciativa permite aos participantes permanecer na feira até ao final da programação noturna e descansar antes de regressarem a casa, numa solução criada para promover deslocações mais seguras após as noites do certame.

O espaço disponibiliza uma área delimitada para instalação de tendas próprias, instalações sanitárias, duches com água quente e vigilância geral durante o período noturno. A organização assegura também um serviço de transporte gratuito entre a Reserva Natural do Cavalo Sorraia e o recinto da ALPIAGRA.

O shuttle funciona nos quatro dias da iniciativa, com partida da Reserva Natural do Cavalo Sorraia para a ALPIAGRA às 19h00 e regresso ao espaço de pernoita às 05h00. O acesso ao transporte está reservado aos participantes inscritos e identificados com a pulseira ou credencial atribuída pela organização.

A utilização do Night Camp é gratuita, mas a inscrição é obrigatória e está sujeita à lotação disponível. Os participantes devem levar a própria tenda, saco-cama e restantes equipamentos necessários para a pernoita.

Os menores de 18 anos só podem utilizar o espaço mediante autorização do pai, mãe ou encarregado de educação, com contactos válidos para situações de emergência.

Entre as regras definidas pela organização está a proibição de fogueiras, velas, fogareiros a gás ou qualquer outra chama aberta. Também não é permitido consumir bebidas alcoólicas nas áreas de repouso, bem como consumir ou possuir substâncias ilícitas no espaço.

Os utilizadores devem ainda respeitar as zonas delimitadas para a instalação das tendas, não interagir com os animais da Reserva Natural do Cavalo Sorraia, não transpor vedações e manter o espaço limpo e em condições de segurança. Cada participante é responsável pelos seus bens pessoais.

O incumprimento das regras ou comportamentos que coloquem em risco pessoas ou património podem levar à expulsão do espaço e ao cancelamento do acesso ao transporte.

As inscrições são obrigatórias tanto para a utilização do ALPIAGRA Night Camp como para o acesso ao shuttle. A ficha de inscrição deve ser preenchida e enviada para o endereço indicado pela organização (alpiagra@cm-alpiarca.pt).

A iniciativa pretende proporcionar uma alternativa segura para quem quer aproveitar a programação noturna da ALPIAGRA até ao fim, permitindo descansar antes de regressar a casa.