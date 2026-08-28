Jovens pescadores de Benfica do Ribatejo conquistam três pódios em Coruche

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Três jovens atletas do Clube da Bóia, de Benfica do Ribatejo, destacaram-se no Convívio de Pesca Infantil, realizado no passado dia 15 de agosto, em Coruche, com duas vitórias e um segundo lugar.

A iniciativa decorreu nas margens do Rio Sorraia e contou com a participação de jovens pescadores, proporcionando um momento de convívio e competição dedicado aos mais novos.

Entre os participantes do Clube da Bóia, Afonso Duarte e João Duarte alcançaram o 1.º lugar, enquanto Leonor Margarida terminou a prova na 2.ª posição.

Os resultados representam uma prestação de destaque para os jovens atletas de Benfica do Ribatejo, que levaram o nome da freguesia a um dos tradicionais espaços de pesca da região.

A participação no convívio permitiu ainda aos mais novos pôr em prática os conhecimentos adquiridos na modalidade, num ambiente de competição e de contacto com a natureza.

A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo felicitou os três jovens pelos resultados alcançados, destacando o envolvimento das crianças e jovens da freguesia em diferentes atividades desportivas.

As conquistas foram igualmente assinaladas pelo Clube da Bóia, que continua a promover a pesca junto das camadas mais jovens e a incentivar a participação em iniciativas da modalidade.