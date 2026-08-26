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    Desporto

    Torneio de homenagem a Flávio Ferreira muda de local para Benfica do Ribatejo

    Por: Inês Ribeiro 26 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    O Torneio de Apresentação Flávio Ferreira, organizado pelo FutAlmeirim em homenagem ao antigo atleta do clube, mudou de local. A iniciativa, marcada para 12 de setembro, vai realizar-se no Pavilhão Desportivo de Benfica do Ribatejo, por motivos alheios ao clube.

    O torneio mantém o objetivo de homenagear Flávio Ferreira, antigo atleta do FutAlmeirim que morreu em 2022, aos 13 anos, e de assinalar a apresentação oficial de todos os escalões do clube para a época 2026/2027, dos Petizes aos Veteranos.

    O evento será dedicado ao futsal, ao convívio e ao espírito de família que caracteriza o clube, mantendo-se também o programa desportivo previsto. O Sporting Clube de Portugal é, até ao momento, a primeira equipa confirmada para participar, estando o FutAlmeirim a preparar a divulgação dos restantes participantes e do calendário de jogos.

    Flávio Filipe Lopes Ferreira, residente em Almeirim, morreu afogado a 21 de agosto de 2022, junto à praia fluvial de Valada, no concelho do Cartaxo. Na altura, tinha 13 anos e representava o FutAlmeirim, onde tinha ingressado na época anterior no escalão de Infantis e se preparava para iniciar uma nova etapa nos Iniciados.

    Quatro anos depois, o clube mantém viva a memória do jovem atleta através do torneio que leva o seu nome. Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o FutAlmeirim recorda Flávio como “um dos nossos” e sublinha que a sua memória continuará ligada à instituição.

    Apesar da alteração do espaço, o torneio mantém a data de 12 de setembro e realiza-se agora em Benfica do Ribatejo, onde haverá também serviço de bar.

    “O local muda. A festa e a homenagem mantêm-se”, sublinha o FutAlmeirim.

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