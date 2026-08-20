Jesuína Martins Lucas, a mulher mais idosa do concelho de Almeirim, morreu aos 109 anos

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Faleceu Jesuína Martins Lucas, aos 109 anos, considerada a mulher mais idosa do concelho de Almeirim e uma das mais velhas do país.

Natural de Cortiçóis, na freguesia de Benfica do Ribatejo, Jesuína Martins Lucas era uma figura muito conhecida da comunidade, onde viveu grande parte da sua vida. Jesuína, ao longo da sua vida, trabalhou no campo e na lide doméstica. A centenária tornou-se uma referência de longevidade no concelho.

Maria Clara Pó, diretora da Associação de Solidariedade Social de Benfica do Ribatejo, instituição da qual Jesuína Lucas foi utente durante vários anos, recordou-a como uma pessoa muito querida.

“Notícia triste. Era uma grande senhora. Tinha 109 anos. Até ao dia que Deus quis, como ela dizia”, afirma.

Ao longo dos anos, Jesuína Lucas acompanhou profundas transformações na sociedade portuguesa, atravessando mais de um século de história e tornando-se uma das pessoas mais longevas da região.

O velório realiza-se na Casa Mortuária de Benfica do Ribatejo, a partir das 14h30 de sexta-feira, 21 de agosto, seguindo-se as cerimónias religiosas pelas 18h00, antes da sepultura no Cemitério de Benfica do Ribatejo.