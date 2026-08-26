Quarta-feira, agosto 26, 2026 15:21
    Sociedade

    Benfica do Ribatejo cria ponto de recolha para resíduos elétricos e eletrónicos

    Por: Inês Ribeiro 26 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo aderiu ao projeto “Junta na Freguesia”, promovido pela ERP Portugal, passando a disponibilizar à população um ponto de entrega de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), pilhas e lâmpadas.

    A iniciativa pretende facilitar o encaminhamento destes resíduos para reciclagem e evitar o seu abandono na via pública ou a deposição em locais inadequados. A junta de freguesia destaca ainda que a quantidade de resíduos recolhidos permitirá gerar uma contrapartida financeira, que será posteriormente reinvestida em benefício da população e no desenvolvimento da freguesia.

    O abandono de resíduos na via pública continua a ser uma preocupação para a junta, que refere ser frequente encontrar equipamentos elétricos, eletrodomésticos, pilhas e outros materiais junto aos contentores ou noutros locais da freguesia.

    A entidade recorda que mantém também disponível um serviço de recolha de monos. A população pode contactar os serviços para agendar a recolha, habitualmente realizada às sextas-feiras, evitando que estes resíduos sejam deixados na rua.

    Para a presidente da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, Ana Saldanha Lopes, a adesão ao projeto representa uma forma de facilitar a participação da população na proteção ambiental.

    “Acreditamos que uma freguesia mais limpa começa com pequenos gestos de cada um de nós. Com a adesão ao projeto ‘Junta na Freguesia’, queremos facilitar à população a entrega correta dos resíduos elétricos, eletrónicos, pilhas e lâmpadas, evitando que estes resíduos sejam abandonados na via pública”, afirma.

    Ana Saldanha Lopes considera ainda que a iniciativa “representa um importante passo para a proteção do ambiente, promove a economia circular e permite ainda gerar uma receita que será reinvestida em benefício da nossa freguesia”.

    A adesão ao projeto integra uma estratégia ambiental mais abrangente da Junta de Freguesia. Em 2026, Benfica do Ribatejo aderiu também ao programa Eco-Freguesias XXI, promovido pela ABAAE – Associação Bandeira Azul da Europa, reforçando a aposta em boas práticas ambientais e na sensibilização da população.

    Ana Saldanha Lopes sublinha que o objetivo passa por envolver toda a comunidade neste esforço. “Queremos uma freguesia cada vez mais limpa, mais consciente e mais responsável”, afirma, apelando à colaboração da população para reduzir o abandono de resíduos e promover a reciclagem.

    “Estou certa de que, juntos, conseguiremos reduzir o abandono destes resíduos, proteger o ambiente e deixar uma freguesia melhor para os nossos filhos e netos. Cuidar da nossa terra é um dever de todos e cada pequeno gesto faz verdadeiramente a diferença”, acrescenta.

    Com a adesão ao “Junta na Freguesia”, a Junta de Benfica do Ribatejo pretende reforçar a recolha seletiva destes resíduos e promover práticas de sustentabilidade e economia circular, contando para isso com a participação da população.

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