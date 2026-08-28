Município de Almeirim atualiza site e pede ajuda dos munícipes para identificar falhas

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A Câmara Municipal de Almeirim informou que o seu portal na internet está a ser alvo de um processo de atualização e renovação de conteúdos, com o objetivo de melhorar a plataforma digital disponibilizada aos cidadãos.

Durante este período, a autarquia alerta que o site poderá apresentar algumas alterações temporárias, conteúdos incompletos ou funcionalidades ainda em fase de ajustamento.

A Câmara Municipal apela à colaboração dos utilizadores, solicitando que eventuais erros, falhas ou conteúdos que necessitem de correção sejam comunicados através de mensagem privada, permitindo uma identificação mais rápida das situações e respetiva resolução.

Segundo a autarquia, os trabalhos em curso visam modernizar o espaço digital do município e melhorar a experiência de navegação dos munícipes.

Enquanto decorre o processo de atualização, o Município de Almeirim aconselha os cidadãos a acompanhar as informações e novidades através das suas páginas oficiais nas redes sociais.