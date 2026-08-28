Santarém regista duas burlas por falso acidente em 2026. GNR alerta para aumento dos prejuízos

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O distrito de Santarém registou duas burlas por simulação de acidentes de viação durante o primeiro semestre de 2026, de acordo com dados divulgados pela Guarda Nacional Republicana (GNR), que alerta para o aumento dos prejuízos causados por este tipo de crime.

Segundo a GNR, entre janeiro e junho deste ano foram registadas 30 denúncias em todo o país, mais quatro do que no mesmo período de 2025, representando um aumento de 15,4%. No distrito de Santarém foram contabilizadas duas ocorrências, após terem sido registados quatro casos durante todo o ano passado.

Apesar de não ser dos distritos com maior incidência, Santarém continua a figurar entre os territórios onde este esquema fraudulento tem sido identificado pelas autoridades.

Os prejuízos provocados por estas burlas atingiram já 72.540 euros nos primeiros seis meses de 2026, valor muito próximo dos 77.480 euros registados durante todo o ano de 2025. O caso de maior gravidade conhecido este ano provocou um prejuízo individual de 15.450 euros.

Segundo a Guarda Nacional Republicana, os suspeitos escolhem frequentemente vítimas com mais de 60 anos e simulam acidentes de viação para as convencer de que provocaram danos num veículo.

A abordagem ocorre normalmente junto a parques de estacionamento, muitas vezes nas proximidades de superfícies comerciais. Os burlões seguem a vítima e fazem sinais luminosos ou sonoros para a obrigar a parar.

Posteriormente, alegam que ocorreu uma colisão e apontam danos já existentes nas viaturas para convencer o condutor da sua responsabilidade.

Numa fase seguinte, pressionam a vítima para efetuar pagamentos imediatos, alegando que pretendem evitar a intervenção das seguradoras ou das autoridades.

A GNR alerta ainda para uma nova variante do esquema, em que os suspeitos utilizam terminais de pagamento automático portáteis, observam o código PIN introduzido pela vítima e trocam os cartões bancários sem que esta se aperceba, realizando depois levantamentos de elevadas quantias.

Perante a evolução destas práticas, a Guarda Nacional Republicana recomenda que os condutores nunca efetuem pagamentos no local e que contactem de imediato as autoridades sempre que tenham dúvidas sobre a veracidade de um alegado acidente.

A força de segurança aconselha ainda a fotografar os veículos envolvidos, solicitar a documentação da outra parte, preencher a participação amigável e comunicar sempre a situação à seguradora.

A GNR sublinha que a denúncia imediata destas ocorrências pode ser fundamental para evitar prejuízos e ajudar na identificação dos autores.