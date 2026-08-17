Segunda-feira, agosto 17, 2026 21:15
    Região

    Mais de 600 infrações e 54 detenções nas estradas do distrito

    Por: Inês Ribeiro 17 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    O Comando Territorial de Santarém da GNR registou 54 detenções e detetou 604 infrações rodoviárias durante as operações realizadas entre 10 e 16 de agosto no distrito. A condução sob o efeito do álcool esteve entre os principais motivos das detenções, com 25 casos.

    No âmbito da atividade operacional desenvolvida durante a semana, a GNR realizou ações de prevenção e combate à criminalidade, fiscalização rodoviária e controlo de diferentes matérias de natureza contraordenacional.

    Das 54 detenções efetuadas, além das 25 por condução sob o efeito do álcool, destacam-se nove por tráfico de estupefacientes, sete por condução sem habilitação legal e seis por desobediência. Foram ainda detidas duas pessoas por violência doméstica, duas por roubo e uma por cada um dos crimes de emigração ilegal, resistência e coação sobre funcionário e detenção de arma proibida.

    Na fiscalização de trânsito foram detetadas 604 infrações. A falta de inspeção periódica obrigatória foi a ocorrência mais registada, com 57 infrações, seguindo-se 53 casos relacionados com o acondicionamento e disposição da carga.

    A GNR registou ainda 34 infrações por excesso de velocidade, 32 por condução com uma taxa de álcool no sangue superior à permitida por lei e 27 relacionadas com falta de iluminação e sinalização.

    Entre as restantes infrações encontram-se 23 por falta de seguro, outras 23 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 14 relacionadas com tacógrafos e 14 por utilização indevida do telemóvel durante a condução.

    Durante o mesmo período foram registados 114 acidentes no distrito, dos quais resultaram dois mortos, dois feridos graves e 33 feridos leves.

    Na fiscalização geral, o Comando Territorial de Santarém levantou ainda 31 autos de contraordenação: 26 no âmbito da legislação policial, quatro relacionados com a defesa da floresta contra incêndios e um por consumo de produtos estupefacientes.

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