Domingo, agosto 30, 2026 19:21
    Desporto

    Gustavo do Canto o melhor português nos jogos do Mediterrâneo

    Por: Redação 30 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Gustavo do Canto terminou no 10.º lugar a prova individual masculina de triatlo, disputada no circuito citadino de Taranto, em Itália, naquele que foi o dia de estreia da modalidade na competição.

    Os Jogos do Mediterrâneo Taranto 2026 reúnem, entre 21 de agosto e 3 de setembro, 3854 atletas provenientes de 26 países da bacia do Mediterrâneo, naquela que é uma das mais importantes competições multidesportivas do calendário internacional.

    O atleta português foi o melhor representante nacional em prova, concluindo a competição com o tempo de 56.45 minutos, a 2.58 minutos do vencedor, o grego Panagiotis Bitados, que terminou com 53.47.

    A prova ficou marcada pelas elevadas temperaturas que se fizeram sentir em Taranto e que acabaram por aumentar as dificuldades para os atletas ao longo dos vários segmentos da competição.

    Apesar das condições exigentes, Gustavo do Canto conseguiu manter-se entre os dez primeiros classificados, alcançando uma prestação de destaque entre os participantes.

    O português mostrou assim capacidade para responder a uma prova particularmente dura, garantindo um 10.º lugar numa competição internacional de elevado nível.

    Gustavo do Canto foi, desta forma, o melhor português no arranque do triatlo em Taranto, levando o nome de Portugal aos lugares cimeiros da classificação.

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