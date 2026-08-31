Adega de Almeirim conquista seis Medalhas de Ouro no Concurso Città del Vino

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A Adega Cooperativa de Almeirim conquistou seis Medalhas de Ouro na edição deste ano do Concurso Enológico Europeu Città del Vino, reforçando o reconhecimento dos vinhos produzidos no concelho a nível internacional.

A distinção foi divulgada durante a cerimónia de entrega dos prémios realizada na passada sexta-feira, 28 de agosto, na FATACIL, em Lagoa. A sessão, promovida pela Associação Portuguesa de Municípios com Vinho (AMPV), decorreu no Espaço do Vinho, no Lounge dos Vinhos, depois da entrega oficial dos diplomas ter acontecido em Roma, no dia 11 de julho.

Com as seis medalhas conquistadas pela Adega Cooperativa de Almeirim, o concelho voltou a destacar-se entre os municípios portugueses distinguidos nesta edição do concurso.

Portugal conquistou, nesta edição do Concurso Enológico Europeu Città del Vino, 10 Grandes Medalhas de Ouro e 73 Medalhas de Ouro, atribuídas a vinhos de 21 municípios. Nas Grandes Medalhas de Ouro, destacaram-se Palmela, com quatro distinções, Santa Marta de Penaguião, com duas, e Serpa, Montijo, Mealhada e Oeiras, com uma cada.

Nas Medalhas de Ouro, Palmela liderou com 28 distinções, seguida de Santa Marta de Penaguião e Montijo, com oito cada. Almeirim surge com seis Medalhas de Ouro conquistadas pela Adega Cooperativa de Almeirim, enquanto Beja recebeu quatro. Mealhada, Alenquer, Fundão, Marco de Canaveses e Penalva do Castelo obtiveram duas medalhas cada, e Oeiras, Serpa, Santarém, Borba, Vila Viçosa, Cartaxo, Barcelos, Estremoz, Vidigueira, Gouveia e Sousel conquistaram uma Medalha de Ouro cada.

Entre os vinhos portugueses distinguidos esteve ainda o Quinta da Gaivosa Porto LBV 2021, produzido por Domingos Alves de Sousa, de Santa Marta de Penaguião, que obteve a pontuação mais elevada de todo o concurso.

O Concurso Enológico Europeu Città del Vino, promovido pela associação europeia European Network of Wine Cities (Città del Vino), reúne vinhos de diferentes regiões e procura valorizar a qualidade da produção vitivinícola e a ligação entre o vinho e os territórios.

Para Almeirim, as distinções representam mais um reconhecimento da qualidade da produção vitivinícola do concelho e do trabalho desenvolvido pela Adega Cooperativa de Almeirim, num território onde o vinho assume um papel relevante na economia e na identidade local.