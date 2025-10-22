Vinhos de Almeirim voltam a brilhar no Canadá

Os Vinhos do Tejo voltaram a destacar-se no panorama internacional e Almeirim teve um papel de grande destaque. Na Sélections Mondiales des Vins du Canada 2025 (SMVC), cinco produtores do concelho, entre os quais, a Adega de Almeirim, a Quinta do Casal Branco, a Quinta da Alorna, a Quinta do Casal Monteiro e a Fiuza & Bright foram premiados com medalhas de ouro.

A Quinta do Casal Monteiro somou três medalhas de ouro com os vinhos Grande Reserva Fernão Pires branco 2022, Arinto & Fernão Pires branco 2024 e Grande Reserva tinto 2020, enquanto a Fiuza & Bright foi distinguida com duas medalhas de ouro, atribuídas aos vinhos Fiuza Lúdico branco 2024 e Fiuza Canto do Pedro Reserva Sousão tinto 2024. A Quinta do Casal Branco foi igualmente premiada com duas medalhas de ouro, conquistadas pelos vinhos Reserva branco 2023 e Reserva tinto 2022. Já a Adega de Almeirim arrecadou uma medalha de ouro com o Varandas Grande Escolha tinto 2021 e a Quinta da Alorna obteve também uma medalha de ouro com o Quinta da Alorna Reserva tinto 2021.

No total, os Vinhos do Tejo conquistaram 23 medalhas nesta edição do concurso, três de Grande Ouro e 20 de Ouro, o que representa um crescimento face à edição anterior, que contou com 18 distinções. Entre os vinhos distinguidos com Grande Ouro e presença na lista dos TOP 50 da competição destacam-se o Detalhe Reserva branco 2023, da Adega do Cartaxo, o Lagoalva Arinto & Chardonnay Reserva branco 2024, da Quinta da Lagoalva, em Alpiarça e o Casa da Atela Syrah tinto 2021, produzido pela Quinta da Atela, também localizada naquele concelho.

De acordo com Luís de Castro, presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo), “o Canadá é um dos mercados estratégicos definidos pela CVR Tejo e esta presença regular nas competições internacionais tem sido essencial para aumentar a notoriedade e as vendas dos vinhos da região”.

A competição é organizada em parceria com a Société des Alcools du Québec (SAQ), entidade responsável pela importação e distribuição de bebidas alcoólicas no Québec. Os vinhos incluídos no TOP 50 têm entrada direta e gratuita no catálogo da SAQ, o que representa uma oportunidade de grande visibilidade para os produtores do Tejo.

Lista de Vinhos do Tejo premiados:

Medalhas de Grande Ouro + Presença na Lista TOP 50

Casa da Atela Syrah tinto 2021 (Quinta da Atela)

Detalhe Reserva branco 2023 (Adega do Cartaxo)

Lagoalva Arinto & Chardonnay Reserva branco 2024 (Quinta da Lagoalva)

Medalhas de Ouro