Vinhos de Almeirim arrecadam 7 medalhas de ouro na 3ª edição do Concurso Cidades do Vinho

Os vinhos de Almeirim estiveram em destaque ao arrecadar sete medalhas de ouro na 3ª edição do Concurso Cidades do Vinho, que decorreu nos passados dias 5 e 6 de maio, no Museu do Vinho, em São João da Pesqueira.

Destaque para a Adega Cooperativa de Almeirim que conquistou cinco medalhas de ouro com os vinhos Varandas Grande Escolha (tinto), Varandas ( tinto), Marachas (tinto), Varandas (branco) e o A.C.A. Também em destaque esteve a Quinta da Alorna que conseguiu arrecadar duas medalhas de ouro com os vinhos Quinta da Alorna e Quinta da Alorna Reserva.

A 3ª edição do Concurso Cidades do Vinho contou com 151 vinhos medalhados, sendo que 34 deles receberam a Medalha de Grande Ouro e 117 a Medalha de Ouro.

O concurso juntou cerca de 40 provadores.