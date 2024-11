Vinho da Adega de Almeirim premiado com medalha de Ouro

O vinho “Varandas Grande Escolha Tinto 2021”, da Adega Cooperativa de Almeirim, foi premiado com a Medalha de Ouro, na prova cega da 11ª edição do Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola.

A Adega de Almeirim destaca que este prémio é “todo o reconhecimento reforça o nosso compromisso com a qualidade e dedicação que colocamos em cada vinho que produzimos”.

O Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola resulta de uma parceria com a Associação dos Escanções de Portugal e é reconhecido pelo Instituto da Vinha e do Vinho desde a sua primeira edição. O Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola é dirigido a Produtores e a Cooperativas de todas as regiões vitivinícolas do país, Associados e Clientes do Banco.

O Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola atribuiu a distinção Tambuladeira dos Escanções de Portugal de Ouro, Prata e Bronze nas categorias “Vinho Branco”, “Vinho Tinto” e “Vinho Espumante”. Conferiu também a Grande Medalha de Ouro ao melhor vinho branco, tinto e espumante e a distinção Vinhos de Produção Sustentável, atribuída a todos os vinhos cujo produtor faça prova de produção sustentável, através de certificação nacional ou internacional.

O júri, é composto por reconhecidos escanções, enólogos, enófilos e jornalistas do sector. O júri reuniu no dia 12 de Outubro, em Lisboa, para a realização das Provas Cegas dos vinhos a concurso.

O Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola tem como objectivo promover a qualidade dos vinhos nacionais procurando gerar novas oportunidades de negócio e, desta forma, apoiar o sector e o desenvolvimento das economias locais, em especial, das Cooperativas e Produtores.