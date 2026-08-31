Segunda-feira, agosto 31, 2026 11:53
    Sociedade

    Ana Vicente é a nova directora do Centro de Emprego e do Centro de Formação Profissional

    Por: Redação 31 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Ana Vicente é, a partir de 1 setembro, a nova directora do Centro de Emprego e do Centro de Formação Profissional de Santarém. Ana Vicente esteve vários anos como directora‑adjunta e já foi apresentada como directora através de comunicação interna.

    Esta nomeação é a garantia de continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos e também com uma nova dinâmica e articulação com entidades locais.

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