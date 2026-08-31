Ana Vicente é a nova directora do Centro de Emprego e do Centro de Formação Profissional

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Ana Vicente é, a partir de 1 setembro, a nova directora do Centro de Emprego e do Centro de Formação Profissional de Santarém. Ana Vicente esteve vários anos como directora‑adjunta e já foi apresentada como directora através de comunicação interna.



Esta nomeação é a garantia de continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos e também com uma nova dinâmica e articulação com entidades locais.