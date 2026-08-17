Bernardo Caetano regressa à música com o projeto PROCURADO

Imprimir

Bernardo Caetano, natural de Almeirim, está de regresso aos projetos musicais a solo com uma nova identidade artística. Sob o nome PROCURADO, o artista inicia uma nova etapa da sua carreira com o lançamento de “Fazer Mais”, tema que assinala o regresso à criação musical após vários anos dedicado sobretudo à produção audiovisual.

Embora o seu último projeto a solo tenha sido lançado em 2017, ainda com o nome artístico OvniTBF, através da mixtape PROCURADO 2, a ligação à música nunca desapareceu. Nos anos seguintes, participou em temas de outros artistas e desenvolveu um percurso profissional ligado à produção de videoclips e conteúdos audiovisuais.

Segundo Bernardo Caetano, esse percurso permitiu-lhe continuar próximo da música, ao mesmo tempo que adquiria experiência nas áreas da imagem, narrativa, realização e direção artística. O novo projeto surge precisamente influenciado por essa evolução.

“Agora chegou o momento de tirar novamente o projeto da gaveta e dar-lhe uma nova vida”, refere.

O lançamento de “Fazer Mais” representa, segundo o artista, a ambição de evoluir, experimentar e continuar a criar sem limitações. O nome PROCURADO recupera uma identidade já utilizada no passado, mas assume agora uma nova dimensão, mais alinhada com a pessoa e o artista que é atualmente.

Uma das principais diferenças relativamente aos trabalhos anteriores passa pela construção de um conceito artístico mais abrangente, onde música, imagem, videoclips e comunicação fazem parte do mesmo universo criativo.

A experiência acumulada nos últimos anos na área audiovisual teve um papel decisivo nessa transformação.

“Depois de vários anos a trabalhar na criação de conteúdos para diferentes artistas, marcas e projetos, passei a ter uma perspetiva muito mais completa sobre a forma como uma ideia pode ser transformada numa experiência visual”, assinala.

O videoclip de “Fazer Mais” assume, por isso, um papel central nesta nova fase, funcionando como uma extensão da identidade visual que pretende desenvolver para o projeto.

Este regresso não se fica por um único lançamento. Bernardo Caetano revela que já está a trabalhar em novos projetos musicais e audiovisuais, explorando diferentes sonoridades e estilos.

“A ideia é não ficar preso a um único género ou fórmula, mas utilizar cada lançamento como uma oportunidade para explorar diferentes lados da minha identidade artística e demonstrar a minha versatilidade enquanto artista e criador”, explica.

Para o artista de Almeirim, o regresso à música representa o resultado de vários anos de aprendizagem e crescimento pessoal e profissional.

“PROCURADO é um novo capítulo, mas também uma continuação de uma história que ficou em pausa”, sublinha.

O projeto marca assim o início de uma nova etapa artística, que junta música, imagem e produção audiovisual, numa aposta assumida na construção de uma identidade própria de uma história que ficou temporariamente em pausa.

Saiba mais sobre o artista aqui:

🎬 YouTube — Videoclip “Fazer Mais”

https://youtu.be/FqxFpJtKDeU

🎵 Spotify — “Fazer Mais”

https://open.spotify.com/track/4XcTaf6rA76a3A8hYDyvYX

📸 Instagram

@maisprocurado

🎵 TikTok

https://www.tiktok.com/@procuradomusic

🔗 Todos os links / Linktree

https://linktr.ee/maisprocurado