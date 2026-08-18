Filmes de Spider-Man e Patrulha Pata no regresso do cinema ao Cine Teatro de Almeirim

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O cinema está de regresso ao Cine Teatro de Almeirim, que preparou três sessões para os primeiros dias de setembro, com propostas dirigidas a diferentes públicos.

A programação arranca no dia 4 de setembro, às 21h30, com a exibição de Spider-Man – Um novo dia, filme de ação e aventura, classificado para maiores de 12 anos. O bilhete tem o custo de 2 euros.

No dia seguinte, 5 de setembro, às 17h00, será exibido Patrulha Pata: O Filme dos Dinossauros, uma sessão de animação destinada ao público infantil e familiar, classificada para maiores de 6 anos. O preço do bilhete é de 1 euro.

Ainda no dia 5 de setembro, às 21h30, sobe ao ecrã Portuguese Love, filme do género romance, classificado para maiores de 12 anos. A entrada custa 2 euros.

Os bilhetes podem ser adquiridos na Tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim, uma hora antes de cada sessão, ou diretamente na bilheteira.

Mais informações podem ser obtidas através do endereço eletrónico bilheteiralmeirim@gmail.com.