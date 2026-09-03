Quinta-feira, setembro 3, 2026 18:10
    Sociedade

    Maria Júlia Silva celebra 101 anos rodeada pela família em Fazendas de Almeirim

    Por: Inês Ribeiro 03 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    Maria Júlia Silva celebrou esta quinta-feira, dia 3 de setembro, o seu 101.º aniversário, numa celebração preparada pela família, em Fazendas de Almeirim, que reuniu familiares e amigos para assinalar a data.

    A aniversariante teve junto de si os quatro filhos, três filhas e um filho, além de outros familiares e amigos que fizeram questão de participar na celebração.

    O convívio contou com bolo de aniversário e o tradicional momento de cantar os parabéns, num ambiente de partilha e alegria, assinalando mais de um século de vida de Maria Júlia Silva junto daqueles que lhe são mais próximos.

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