Ribeira de Muge dá a conhecer paisagens naturais em caminhada gratuita

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A Ribeira de Muge vai ser o cenário de uma caminhada integrada no Discovery Ribatejo – Festival de Caminhadas, que chega a Almeirim no dia 19 de setembro. A iniciativa pretende dar a conhecer um dos espaços naturais do concelho, atravessando paisagens marcadas pelo montado de sobro, pinhal, campos agrícolas, pomares e vinhas.

Com o mote “Ribeira de Muge, um tesouro natural”, a atividade disponibiliza dois percursos circulares, com diferentes níveis de dificuldade. Os participantes poderão optar por um percurso fácil, com cerca de sete quilómetros, ou por um percurso de nível médio, com aproximadamente 11 quilómetros.

Os percursos decorrem maioritariamente por caminhos rurais e estradões de terra, incluindo zonas de montado, pinhal e campos agrícolas. O percurso mais longo inclui ainda um troço junto à Ribeira de Muge e apresenta cerca de 94 metros de desnível positivo.

A receção aos participantes está marcada para as 8h15, estando o aquecimento previsto para as 9h00 e o início das caminhadas para as 9h30. O programa tem uma duração prevista de cerca de cinco horas e termina com um momento etnográfico, pelas 13h00, que inclui uma degustação de produtos locais. O encerramento está previsto para as 13h45.

A participação é gratuita e inclui caminhada guiada, acompanhamento por guias e seguro de acidentes pessoais e de responsabilidade civil. A organização recomenda ainda, por razões ambientais, que os participantes partilhem o transporte sempre que possível, embora exista estacionamento no local.

As inscrições estão limitadas a 150 participantes e destinam-se a pessoas com idade igual ou superior a 10 anos. É permitida a participação de cães, desde que permaneçam obrigatoriamente com trela. O percurso é circular e existem instalações sanitárias, embora a organização alerte para a possibilidade de congestionamento devido à capacidade limitada.

A entidade recomenda que os participantes levem botas ou ténis já utilizados, evitando estrear calçado durante uma caminhada longa, bem como água, chapéu e uma mochila pequena. O uso de impermeável deverá ser considerado caso seja solicitado pela organização e recomenda-se ainda a utilização de protetor solar, se as condições meteorológicas o justificarem.

Apesar de a inscrição ser gratuita, os participantes que não possam comparecer são aconselhados a cancelar previamente, permitindo que as vagas sejam disponibilizadas a outras pessoas interessadas.

A organização disponibiliza ainda uma t-shirt técnica oficial, de aquisição facultativa, durante o processo de inscrição, pelo valor de 15 euros por unidade.

O local exato de encontro será comunicado exclusivamente aos participantes inscritos. As inscrições podem ser realizadas através da plataforma do Discovery Ribatejo.

A iniciativa integra o Discovery Ribatejo 2026, o primeiro festival de caminhadas do Ribatejo, e pretende promover o contacto com a natureza e a descoberta dos diferentes territórios da região, através de percursos pedestres.