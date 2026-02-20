Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • Caminhada inclusiva realiza-se hoje em Fazendas de Almeirim
Desporto

Caminhada inclusiva realiza-se hoje em Fazendas de Almeirim

Por: Daniel Cepa 20 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim e a Associação Paço dos Negros Trail Running promovem esta sexta-feira, 20 de fevereiro, uma Caminhada Inclusiva Mensal, iniciativa que tinha sido cancelada anteriormente devido ao mau tempo.

A caminhada tem um percurso de cerca de cinco quilómetros e destina-se a crianças, jovens e adultos com diferentes condições físicas, com o objetivo claro de incentivar a participação de todos. O ponto de encontro está marcado para as 20h00, junto à Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim.

Segundo as entidades promotoras, a intenção é simples e direta: que ninguém fique para trás. A iniciativa quer afirmar-se como um momento de convívio, partilha e reforço dos laços comunitários. A partir de agora, a caminhada passa a realizar-se na última sexta-feira de cada mês.

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros, fundada em dezembro de 2023, conta atualmente com cerca de 50 membros, distribuídos pelas modalidades de trail running, corrida de estrada e caminhadas. Às quartas-feiras, também às 20h00, promove uma caminhada com encontro na sede da associação, aberta a toda a população.

Etiquetas Relacionadas:
Caminhadadesportopaço dos negros

Notícias relacionadas

Desporto

Almeirim recebeu 350 atletas no Shotokan Cup

BY-Daniel Cepa 18 de Fevereiro, 2026
Desporto

Tenista de Almeirim nos quartos de final do nível A de Setúbal

BY-Daniel Cepa 17 de Fevereiro, 2026
Desporto

Fazendense goleia Pernes e segue para as meias-finais da Taça do Ribatejo

BY-Daniel Cepa 16 de Fevereiro, 2026
Desporto

ADCR Paço dos Negros entra a vencer na segunda fase do Inatel

BY-Daniel Cepa 16 de Fevereiro, 2026
Desporto

Daniel Bragança decisivo exatamente um ano após lesão grave

BY-Daniel Cepa 16 de Fevereiro, 2026
Desporto

“Esta vitória é um reconhecimento do percurso, da aprendizagem e da evolução”

BY-Daniel Cepa 14 de Fevereiro, 2026