Caminhada inclusiva realiza-se hoje em Fazendas de Almeirim

A Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim e a Associação Paço dos Negros Trail Running promovem esta sexta-feira, 20 de fevereiro, uma Caminhada Inclusiva Mensal, iniciativa que tinha sido cancelada anteriormente devido ao mau tempo.

A caminhada tem um percurso de cerca de cinco quilómetros e destina-se a crianças, jovens e adultos com diferentes condições físicas, com o objetivo claro de incentivar a participação de todos. O ponto de encontro está marcado para as 20h00, junto à Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim.

Segundo as entidades promotoras, a intenção é simples e direta: que ninguém fique para trás. A iniciativa quer afirmar-se como um momento de convívio, partilha e reforço dos laços comunitários. A partir de agora, a caminhada passa a realizar-se na última sexta-feira de cada mês.

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros, fundada em dezembro de 2023, conta atualmente com cerca de 50 membros, distribuídos pelas modalidades de trail running, corrida de estrada e caminhadas. Às quartas-feiras, também às 20h00, promove uma caminhada com encontro na sede da associação, aberta a toda a população.